100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle, festa per i 40 anni di Mena Ferrara

Quadrelle (AV) – Giornata speciale oggi per Mena Ferrara, che spegne 40 candeline circondata dall’affetto di familiari e amici.

Un traguardo importante che Mena festeggia con il sorriso di sempre e con la gioia di chi ha saputo regalare in questi anni amore, amicizia e simpatia a chiunque le sia stato accanto.

Particolarmente sentiti gli auguri che arrivano dall’amica del cuore Maria De Santis, che in questa occasione vuole dedicarle un pensiero speciale:

“Auguri di vero cuore, Mena! Che questi 40 anni siano solo l’inizio di una nuova stagione di felicità, sogni realizzati e sorrisi da condividere insieme. Ti voglio bene.”

La comunità di Quadrelle si stringe dunque attorno a Mena Ferrara per festeggiare questo importante traguardo con un abbraccio collettivo.