100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, Laurea Francesco Alfonso Barlotti

La ricchezza e la varietà degli orizzonti di conoscenza che l’ Intelligenza artificiale dischiude, ancorandosi negli scenari del Machine learning e nella multiforme duttilità dei connessi modelli applicativi, sono la chiave di volta dell’evoluzione scientifica e dell’innovazione tecnico-tecnologica della società post-industriale. Una correlazione di progresso e cambiamento forte e, al contempo, irrinunciabile, che disegna prospettive, condizioni e opportunità, per le quali l’umanità è chiamata a rapportarsi con se stessa in una dimensione sempre più inedita ed impegnativa, nel coniugare sapere e competenze in una visione olistica di apertura al mondo, alla natura e alle ragioni della vita. Un contesto, in cui il faro d’orientamento ineludibile è costituito dall’implementazione delle pratiche dell’ Intelligenza artificiale e del Machine Learning, che siano sostenibili sul piano della tutela ambientale e della sociale responsabilità, raccordando consumi energetici e idrici, largamente considerevoli per la loro operatività.

E’ l’argomento di carattere sperimentale e calzante attualità che Francesco Alfonso Barlotti ha sviluppato nella tesi di Laurea triennale, a conclusione del corso di studi svolto nel Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno, relatore il professore Fabio Palomba, correlatore il professore Vincenzo De Martino. Sotto i riflettori in specifico, il paradigma della sostenibilità, con la presentazione e l’analisi del GreenEquity Toolkit, uno strumento innovativo, progettato per valutare e per migliorare la sostenibilità ambientale, sociale e la valenza delle prestazioni dei modelli di Machine learning, con risalto particolare per l’efficienza energetica.

Un interessante e utile approccio di conoscenza, che, al di là delle linee specialistiche di trattazione per i risultati sulle valutazioni di sostenibilità elaborati dal Toolkit sui diversi modelli di ML vagliati, fa risaltare la profonda carica innovativa dei valori tecno-scientifici dell’ Informatica.

Per Francesco Alfonso Barlotti, quello appena tagliato, è … il primo traguardo della formazione professionale, ora è atteso dal corso di studi per la Laurea magistrale, proseguendo nella specializzazione di settore AI–ML, sul tracciato GreenEquity. Un impegno che Francesco s’appresta ad affrontare con la serietà e la determinazione che lo distinguono, coniugandolo con le collaborazioni che assicura varie testate giornalistiche on line con cronache sportive puntuali ed esaustive. Una passione che viene da lontano.

A Francesco, il team di direzione-redazione invia vive felicitazioni e intensi auguri di ad meliora ac maiora semper.