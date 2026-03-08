100 DI QUESTI GIORNI. Forino festeggia Suyamy Faggiano: oggi compie 7 anni

FORINO – Giornata di festa a Forino per la piccola Suyamy Faggiano, che oggi spegne sette candeline. Nata l’8 marzo 2019, Suyamy celebra il suo compleanno circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e di tutti coloro che le vogliono bene.
Un giorno speciale fatto di sorrisi, giochi e tanta allegria, per una bambina che porta gioia e dolcezza nella vita di chi la circonda.
Alla piccola Suyamy arrivano i più sinceri auguri di buon compleanno, con l’augurio che il suo cammino sia sempre pieno di felicità, sogni e bellissime sorprese.