100 DI QUESTI GIORNI. Cicciano, arriva la specializzazione in sostegno per il Prof. Pasquale Corrado

Il prof. Pasquale Corrado di Cicciano ha recentemente conseguito la specializzazione in docente di sostegno presso l’Università di Salerno. Questo importante traguardo segna un passo significativo nella sua carriera educativa, permettendogli di offrire un supporto ancora più qualificato agli studenti con bisogni educativi speciali.

Il conseguimento della specializzazione ha suscitato grande gioia tra i familiari e gli amici del prof. Corrado, che gli hanno rivolto calorosi auguri per il successo raggiunto. La redazione di Binews si unisce alle celebrazioni, esprimendo le proprie congratulazioni e augurando al prof. Corrado un futuro ricco di soddisfazioni professionali.

La specializzazione in sostegno è una qualifica di grande valore nel campo dell’istruzione, poiché permette agli insegnanti di acquisire competenze specifiche per supportare al meglio gli studenti con diverse esigenze educative. Il prof. Corrado, con la sua nuova qualifica, sarà in grado di contribuire in modo ancora più efficace all’inclusione e al successo scolastico di tutti gli alunni.