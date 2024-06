Michele Buonfiglio Eletto Nuovo Sindaco di Taurano con 730 voti

Michele Buonfiglio è stato ufficialmente eletto nuovo sindaco di Taurano, conquistando un totale di 730 voti con la sua lista “Uniti verso il futuro”. La vittoria di Buonfiglio segna un importante leadership del comune, con un significativo margine di voti rispetto al suo rivale.

La lista di Buonfiglio, “Uniti verso il futuro”, ha evidentemente riscontrato un forte sostegno tra i cittadini di Taurano, che hanno scelto di appoggiare il suo programma e le sue promesse di sviluppo e progresso per il paese. La campagna di Buonfiglio si è concentrata su temi chiave come il miglioramento delle infrastrutture locali, la promozione di iniziative culturali e sociali, e la trasparenza nella gestione amministrativa.

Dall’altra parte, Antonio Graziano, candidato sindaco dell’altra lista, ha ottenuto 460 voti. Nonostante gli sforzi della sua campagna, il divario di 270 voti ha chiaramente indicato una preferenza decisa da parte della popolazione per la visione e le proposte di Buonfiglio.

In seguito alla sua vittoria, Michele Buonfiglio ha espresso gratitudine verso gli elettori e ha sottolineato l’importanza dell’unità e della collaborazione per il futuro del comune.

L’insediamento del nuovo sindaco è previsto nei prossimi giorni, e i cittadini di Taurano attendono con entusiasmo di vedere le prime mosse della nuova amministrazione. Con la promessa di portare avanti un’agenda di progresso e innovazione, Michele Buonfiglio e il suo team sono pronti a guidare Taurano verso un futuro promettente.

Nel frattempo, Antonio Graziano ha riconosciuto la sconfitta e ha augurato buon lavoro al nuovo sindaco, auspicando che le nuove iniziative possano davvero portare benefici concreti alla comunità.

L’elezione di Buonfiglio rappresenta non solo un cambio di leadership, ma anche un segnale di rinnovata fiducia e speranza per i cittadini di Taurano. Con una chiara visione per il futuro, il nuovo sindaco è determinato a trasformare le promesse elettorali in realtà tangibili per il bene della comunità.