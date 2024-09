100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Auguri per il 50° Anniversario di Matrimonio di Carmine e Filomena!

Cari Carmine e Filomena, oggi celebriamo con immensa gioia un traguardo straordinario: i vostri 50 anni di matrimonio! Cinquant’anni fa avete iniziato insieme un viaggio pieno d’amore, rispetto e complicità, costruendo una vita ricca di momenti indimenticabili, sfide superate e innumerevoli sorrisi.

Da Avella al cuore di tutta la vostra famiglia, che oggi si stringe attorno a voi con amore e gratitudine, vogliamo dirvi quanto siete stati e continuate a essere un esempio di dedizione, pazienza e unione. Avete creato un legame che è la base solida su cui si fondano i valori e l’affetto di tutta la nostra famiglia.

In questo giorno speciale, vi auguriamo di continuare a camminare mano nella mano, vivendo tanti altri momenti felici insieme. Grazie per essere la nostra fonte di ispirazione e per averci mostrato il vero significato dell’amore eterno.

Con tutto il nostro affetto, un abbraccio grande e tanti auguri da tutta la famiglia!