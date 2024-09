100 DI QUESTI GIORNI. Avella, oggi Prima Comunione per la piccola Sarà.

Come nel giorno del tuo battesimo, oggi mamma, papà e tutta la tua famiglia ti affidano, con amore, nelle mani di Gesù. Oggi, però, c’è ancora più gioia, perché inizi a essere consapevole di questo incontro speciale che stai per fare con Gesù.

Allora, piccola Sara, vivi pienamente questo momento: lascia che Gesù entri dentro di te, che ti abbracci e ti avvolga con il suo amore, e amalo anche tu con tutto il tuo cuore. Oggi Gesù viene a vivere in te attraverso la Santa Eucarestia; accoglilo, vivilo, amalo, fidati e affidati sempre a Lui, perché non esiste al mondo un amico più grande di Gesù, a cui puoi sempre rivolgerti e che sarà sempre lì per te, accanto a te, pronto a sostenerti, rassicurarti e donarti il suo amore, la sua pace, la sua consolazione e il suo aiuto.

Amalo e fatti amare da Gesù.

Tantissimi auguri, piccola e dolce Sara da papà Riccardo, mamma Jessica, tuo fratello e Marco, dalla tua sorellina Sofia e da tutta la famiglia.