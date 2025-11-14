Terzigno, tutto pronto per l’8ª edizione della “Terzigno Corre”: Comune e Polizia Municipale chiedono collaborazione ai cittadini

È ufficialmente tutto pronto per l’8ª edizione della gara podistica “Terzigno Corre”, in programma domenica 16 novembre 2025. La manifestazione, ormai appuntamento fisso per gli appassionati di corsa dell’area vesuviana, si svolgerà lungo un circuito cittadino di 10 km con partenza alle ore 9:00 da Piazzetta Borgonnuovo.

In vista dell’evento, l’assessore alla Polizia Municipale Domenico Auricchio e il comandante della Polizia Municipale Franco De Rosa rivolgono un appello alla cittadinanza: collaborare e rispettare le disposizioni sulla viabilità per permettere lo svolgimento sicuro della gara, che interesserà diverse strade del territorio comunale.

Divieto di sosta e modifiche temporanee alla circolazione

La Polizia Locale ha già predisposto un piano di sicurezza che prevede, tra le altre misure, un divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7:30 alle ore 11:00 di domenica 16 novembre, come indicato nella segnaletica apposita esposta in questi giorni. Le restrizioni saranno necessarie per garantire il transito degli atleti lungo il percorso e tutelare l’incolumità del pubblico.

Iscrizioni aperte e regolamento disponibile

Sono state pubblicate le norme ufficiali e aperte le iscrizioni per la gara. Atleti, associazioni e appassionati possono registrarsi e consultare il regolamento tramite il portale dedicato al running:

Link iscrizioni e regolamento:

https://www.icron.it/newgo/#/evento/20243850

L’organizzazione ricorda che l’evento è aperto sia agli atleti tesserati che ai runner amatoriali, con premi, tempi ufficiali e speaker dedicato. A condurre la mattinata sportiva sarà infatti Carlo Cantales, voce ben nota nelle competizioni podistiche campane.

Un grande evento per la città

“Terzigno Corre” rappresenta un momento di sport, aggregazione e promozione del territorio, capace ogni anno di richiamare centinaia di partecipanti. L’amministrazione comunale invita i cittadini a sostenere la manifestazione, rispettare le indicazioni della Polizia Municipale e accogliere con entusiasmo gli atleti che attraverseranno le strade della città.