Colombia, imprenditore originario di Acerra freddato in strada: familiari distrutti, aperta l’inchiesta italiana

La comunità di Acerra è scossa dalla tragica notizia dell’uccisione di un suo concittadino, un uomo di 47 anni residente da anni in Colombia. L’omicidio è avvenuto a Calì, nel quartiere El Limonar, dove – secondo le prime ricostruzioni – il 47enne sarebbe stato vittima di un agguato mirato.

Le informazioni arrivate dall’estero sono ancora frammentarie, ma concordano sulla dinamica: due sicari a bordo di una moto si sarebbero avvicinati alla vittima aprendo il fuoco senza esitazioni, in un’azione rapida e precisa, tipica delle esecuzioni pianificate. Nessun segno di colluttazione, nessun tentativo di rapina, nessun elemento che lasci pensare a un atto casuale.

Il movente resta al momento un mistero. Le autorità colombiane stanno vagliando tutte le piste e hanno già avviato le verifiche sul territorio. Parallelamente, in Italia si è attivata la macchina istituzionale: la famiglia, sconvolta dalla notizia, ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Acerra, consentendo l’apertura del fascicolo presso la Procura di Roma, competente nei casi di cittadini italiani uccisi all’estero.

La Questura di Napoli ha confermato l’omicidio e il coinvolgimento delle autorità colombiane nelle indagini.

Il 47enne, residente da tempo a Calì, aveva ricostruito lì la propria vita continuando la storica attività familiare nel commercio di abbigliamento, una tradizione che ad Acerra era stata portata avanti per generazioni, soprattutto nel settore delle camicie e degli articoli in pelle. In Italia lascia la madre e una sorella, ancora increduli di fronte alla violenza dell’accaduto.

La notizia ha scosso la città, che si stringe attorno ai familiari in attesa di risposte. Le prossime ore saranno decisive per comprendere meglio il contesto di un delitto che, al momento, resta avvolto nel silenzio e nella complessità delle indagini internazionali.