Sirignano, raffica di furti nel pomeriggio: svaligiate diverse abitazioni. I ladri ripresi da una telecamera mentre tentano un altro colpo

Momenti di grande tensione ieri pomeriggio a Sirignano, dove si è verificata una vera e propria raffica di furti che ha colpito diverse zone del paese. Le abitazioni prese di mira si trovano in particolare in Viale Michelangelo, Via Leonardo da Vinci e in altre strade limitrofe.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito nelle ore pomeridiane, approfittando dell’assenza dei proprietari. In più di un caso, sono riusciti a forzare porte e finestre, mettendo a soqquadro le abitazioni e portando via denaro, gioielli e oggetti di valore.

I ladri ripresi da una telecamera mentre preparano un nuovo colpo

Intorno alle 17:00, sempre a Sirignano, alcuni individui sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza mentre si aggiravano nei pressi di un’abitazione, con l’apparente intenzione di tentare un ulteriore colpo.

La loro presenza sospetta non è passata inosservata: scoperti dai residenti, i malviventi si sono dati rapidamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce nella zona circostante.

Allarme tra i residenti e richiesta di maggiori controlli

Gli episodi di ieri hanno generato preoccupazione e rabbia tra i cittadini, che chiedono un immediato potenziamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, quando i ladri sembrano agire con maggiore facilità.

Molti abitanti invitano i vicini a prestare massima attenzione, segnalare movimenti sospetti e verificare il corretto funzionamento dei sistemi di videosorveglianza privati.