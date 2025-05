Si terrà Sabato 24 maggio 2025, al Museo Archeologico di Terzigno, la presentazione del libro di Luigi Fontanella “Lo sperdimento e altro”.

Presenzieranno all’evento, con inizio alle 17.30, al MATT in Corso Luigi Einaudi, il Sindaco, Francesco Ranieri, il Vicesindaco con delega alla Cultura, Genny Falciano, il Direttore scientifico del MATT, Angelo Massa. Introdurrà gli interventi il poeta di Terzigno, Salvatore Violante e relazioneranno Rita Pacilio, Marcello Carlino ed Enzo Rega. Filippo Vitiello avrà il compito di creare le atmosfere vesuviane con la sua chitarra. Coordina e modera Lucio Canzanella.

Il libro è sostanzialmente composto di due poemetti con l’aggiunta di alcuni inediti. “Lo sperdimento”, scritto a tappe tra il 2019 e il 2021, ha visto la luce, con poche varianti, grazie ad “Interlinea” nel libro dal titolo “Dell’ultimo orizzonte”. Nella sua nota al testo l’Autore lo definisce liquido, zigzagante (…) e costituisce la prima parte della nuova raccolta.

In realtà è poesia che rompe i recinti delle designazioni oggettive, e, anche grazie alle dotte citazioni che fanno da briglie per le eccedenze, libera le parole scritte dalla loro materialità facendole lievitare in sentimento di vita. L’altra parte “gli spiriti del sangue”, è stato composta tra il 2021 e il 2022 grazie ad emozioni riflesse da letture più recenti (Pascal Mercier).

Infine, il libro si conclude con testi d’occasione come la poesia “Luce sciatta” dedicata ad Alessandro Carrera. Si tratta di testi nati in un momento di tribolazione personale dell’autore che doveva confrontarsi con un malanno fisico.

Sarà possibile visitare il Museo Archeologico dalle ore 16.30, che ospita, fino al 30 giugno, la Mostra di arte contemporanea “Il volto e la storia” di Gaetano Di Riso.