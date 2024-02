POLLENA TROCCHIA. Domani la sfilata di carnevale Si parte alle ore 16:00 da piazza don Luigi Russo

È fissato per domani, dopo il rinvio causa maltempo della scorsa settimana, l’appuntamento con la sfilata di Carnevale a Pollena Trocchia. Orario di partenza e percorso confermati: si comincia alle ore 16 da piazza don Luigi Russo, dove dopo l’intrattenimento degli artisti di strada ci sarà il flash mob dei giovani della parrocchia di San Gennaro a tema Carnevale di Rio. Il carro e il suo seguito percorreranno poi via San Gennariello e via Dante Alighieri, arrivando in piazza Amodio, dove si potrà assistere a un nuovo intrattenimento degli artisti di strada e al flash mob dei giovani della parrocchia San Giacomo Apostolo a tema The Greatest Showman. A seguire, la sfilata percorrerà via Salvatore Fusco e via Roma per concludersi infine in Piazza Capece Minutolo, dove si esibiranno in un flash mob a tema Pirati dei Caraibi i giovani della parrocchia della Santissima Annunziata e si terrà lo spettacolo finale della manifestazione, sempre con gli artisti di strada. «Finalmente ci siamo: tutto è pronto per domani, quando Pollena Trocchia vivrà un intenso momento di divertimento e spensieratezza pensato per l’intera comunità locale e in particolar modo per i più piccoli con esibizioni di artisti di strada e dei giovani delle nostre parrocchie, maschere, musica e tanta allegria» ha detto il vicesindaco di Pollena Trocchia con delega agli eventi Francesco Pinto. «Il Comune in maniera convinta si è affiancato alle tre parrocchie del territorio – Santissima Annunziata, San Giacomo Apostolo e San Gennaro – nell’organizzazione di una iniziativa che vuole fare comunità, promuovendo lo stare insieme in modo sano e il recupero di una tradizione che a Pollena Trocchia si era affievolita nel tempo. Sono tutti invitati a partecipare» ha concluso il sindaco del comune vesuviano, Carlo Esposito.