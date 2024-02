Con ordinanza sindacale emessa in data odierna, è stata disposta la chiusura del plesso dell’ infanzia dell’ IC “Monsignor Pasquale Guerriero” per i giorni 19-20-21 febbraio. In tali date saranno effettuati lavori di straordinaria manutenzione che non potrebbero essere eseguiti con la presenza degli studenti. L’ attività di sospensione didattica è stata decisa di concerto con il dirigente scolastico.