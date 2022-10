Auto e moto storiche, domenica mattina la sfilata a Pollena Trocchia

È fissato per domenica mattina l’appuntamento con il quarto raduno di auto, Vespa e moto d’epoca a Pollena Trocchia. Promossa dalla Pro Loco e organizzata da “Gli Amici di Pollena Trocchia” con la collaborazione di Passione Vespa Club e RIVS – Registro Italiano Veicoli Storici, l’iniziativa prevede l’incontro dei partecipanti in via Vigna Caracciolo alle ore 8:30 con conseguente registrazione dei veicoli d’epoca e benedizione degli stessi. Alle 11:30, invece, è fissata la partenza della sfilata delle due e quattro ruote per le strade comunali con sosta per aperitivo e, dopo la ripartenza e il prosieguo della sfilata, pranzo comunitario. L’iniziativa, cadendo domenica 9 ottobre, coinciderà con la Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down e prevede, grazie alla collaborazione con l’associazione AIPD Napoli, la sezione partenopea dell’Associazione Italiana Persone Down, la partecipazione di diverse persone affette dalla sindrome di Down che saranno a bordo delle vetture storiche. «Accogliamo con piacere questa iniziativa che di certo porterà, proprio come negli anni scorsi, nel nostro paese tanti appassionati da tutta la regione e donerà ai nostri concittadini colori, passione e rombi di motori. Un modo spensierato di trascorrere la domenica mattina, sentirsi comunità e, aspetto tutt’altro che trascurabile, contribuire all’inclusione sociale» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.