Violento temporale su Nolano e Irpinia: tuoni, lampi e pioggia battente all’alba

NOLANO – IRPINIA – Un risveglio decisamente burrascoso quello di martedì 8 luglio per i cittadini del Nolano e dell’Irpinia, colpiti da un violento temporale che si è abbattuto nelle prime ore del mattino. Un cielo plumbeo, squarciato da lampi frequenti e tuoni fragorosi, ha accompagnato abbondanti rovesci che hanno creato apprensione e disagi in diversi comuni del territorio.

I fenomeni temporaleschi, previsti inizialmente per il pomeriggio, si sono manifestati con anticipo intorno alle 5 del mattino, sorprendendo buona parte della popolazione nel sonno. In molte abitazioni si sono avvertite vere e proprie “scosse acustiche”, provocate da tuoni particolarmente potenti, seguiti da brevi ma intensi scrosci d’acqua.

Nel Nolano, i comuni di Nola, Saviano, Marigliano e Camposano hanno registrato precipitazioni significative accompagnate da fulminazioni frequenti. Alcune strade periferiche sono risultate parzialmente allagate, rendendo difficoltosa la circolazione nelle prime ore del mattino.

In Irpinia, particolarmente interessata è stata l’area dell’alta Valle del Sabato, tra Atripalda, Mercogliano e i rilievi del Partenio. I lampi si sono susseguiti a ritmo incessante per circa un’ora, mentre la pioggia ha battuto insistente su tetti e campi.

Secondo gli esperti, l’evento è stato causato da una momentanea rottura del promontorio anticiclonico che stazionava da giorni sul Mediterraneo. L’ingresso di correnti umide e più fresche in quota ha innescato lo sviluppo di celle temporalesche, localmente molto attive.

La Protezione Civile regionale aveva diramato un’allerta meteo di livello giallo valida per oggi, ma non si esclude che venga estesa anche alle prossime ore, soprattutto in vista di possibili nuovi rovesci nel pomeriggio.

Al momento non si registrano danni gravi, ma in alcune zone si segnalano rallentamenti alla viabilità e piccole infiltrazioni d’acqua in scantinati e garage. Le autorità locali raccomandano prudenza e invitano la cittadinanza a evitare spostamenti non necessari durante gli episodi più intensi.

Secondo gli aggiornamenti meteorologici, la situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata. Già dal tardo mattino si prevede una progressiva attenuazione dei fenomeni, con schiarite più ampie nel pomeriggio, soprattutto lungo la fascia costiera e nelle zone interne dell’Irpinia.

Tuttavia, rimane il rischio di nuovi acquazzoni localizzati, specialmente nelle aree collinari, fino alla serata.