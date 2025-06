NOLA- QUADRELLE. Esami di maturità, mercoledì il Gran giorno. CantaGrecia e Mai d’Argento, speciali incontri, a Casa Mattis.  

di Gianni Amodeo

Sul podio del CantaGrecia 2025 è salito, a febbraio scorso, proclamato vincente in assoluto dalla rigorosa e severa Giuria dell’annuale Concorso dell’Associazione italiana di cultura classica, con ampio merito e tanti applausi che sembravano non finire mai, il Coro del Liceo classico Giosuè Carducci, intonando in perfetto stile ed eleganza Il mio canto libero, di Lucio Battisti e Mogol, in lingua greca antica. Uno splendido omaggio sia a Lucio Battisti, quale cantante e verseggiatore raffinato, sia a Mogol, poeta di bella e cristallina vena creativa … in grado di esprimersi con schietta autenticità di sentimenti e pensieri.

Un’autentica e straordinaria performance, che, appena due settimane fa, il Coro della terza liceale sezione C dell’importante presidio culturale e formativo, ha replicato con quella pregevolezza canora ch’è la sua cifra distintiva, a Casa Mattis, in coincidenza con la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Galante Colucci – Pio Stefanelli per il conferimento dei Mai d’Argento. Una replica di gran classe, ad elevato indice di coinvolgimento emotivo, in virtù della brillante esecuzione, proposta in fantastica sinergia ritmica con gli eccellenti strumentisti dell’ Young Orchestra dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII–Giuseppe Parini, con plessi operativi a Baiano e Sperone. E salutata da applausi a cascata dal pubblico di Casa Mattis. Un riconoscimento più che meritato per il lavoro didattico e … l’immensa passione che vi trasfonde il professore Claudio Fauci. Una linea di continuità – va ricordato-, che si collega a figure di notevole prestigio e conoscenza della cultura classica ed umanistica, quali sono stati Pinotto Grauso e Giuseppe Vaiano, docenti di lungo corso nel Liceo di via Seminario, negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. Un retaggio sempre rinverdito.

Ora la terza liceale della sezione C del Liceo Carducci si appresta ad affrontare un’altra prova … di coralità ben più impegnativa, quella appunto degli Esami di Maturità, 2024-2025. E sono gli ultimi della serie della normativa vigente, con il cambio di passo con nuovi criteri, più coerenti e aderenti alle istanze culturali e di evoluzione sociale dei tempi, privilegiando, tra le altre, le interazioni pluridisciplinari, in tutt’uno con le competenze specifiche e curriculari. Un campo di articolazioni ben impegnativo.

Come che sia, un forte e sincero augurio di … Buon esame va all’intero Coro vincente di CantaGrecia e dei Mai d’Argento della classicità. A formarlo, sono tutte \ i … diciottenni, eccone le generalità per onore di citazione: Alessia Barbato, Rosanna D’Avanzo, Matteo De Filippis, Emanuela Di Lauro, Vincenza Francesca Falco, Lucia Galdi, Aurora Maffettone, Angelina Maione, Luca Menna, Eleonora Napolitano, Francesco Napolitano, Francesca Panagrosso, Giuseppina Peccerella, Luca Sepe, Camilla Sorrentino, Sabrina Stellato Sabrina. Un augurio che binews formula e di cui le ragazze e i ragazzi del magnifico Coro della carducciana CantaGrecia sono interpreti ed ideale veicolo di comunicazione verso gli oltre 500 mila, coetanee e coetanei, che da mercoledì affronteranno gli Esami di maturità …

Per i dettagli di cronaca – se interessano,- coreute e coreuti di Canta Grecia nolana, per lo più, seguiranno corsi di studi universitari in ambito ingegneristico, oltre che in ambito medico e matematica. E, restando negli spiccioli dei dei dettagli, è in dirittura di realizzazione il Cd che contiene le brillanti esecuzioni canore- sempre in lingua greca antica,- che si devono alle esibizioni spettacolari del Coro carducciano, tra cui la celeberrima filastrocca … Ci vuole un fiore …di Gianni Rodari, con la briosa e carezzevole musica di Louis Bacalov, portata alla ribalta da Sergio Endrigo, e cantata anche in lingua latina classica e limpida lingua italiana.

Gioiello di cesellatura interpretativa del Coro carducciano, sono i versi di Je so’ pazzo – Mainomai– di Pino Daniele, passando con spigliata disinvoltura e giovanile sicurezza vocale dal forte timbro del dialetto napoletano alla duttile versatilità della lingua greca classica. Un piacere d’anima e mente.