Una babysitter per due bambini

Sei una baby sitter e ti è appena stato chiesto di prenderti cura di due bambini? Non è una situazione tanto comune ma può accadere che una mamma abbia due figli da affidare alle cure di una tata. Oppure che due famiglie che abitano nelle vicinanze decidano di condividere la babysitter nell’ottica anche di un risparmio economico. Nell’ultimo caso sicuramente la gestione da parte della babysitter si complica perché si tratta di bambini che hanno una formazione educativa differente, si avrà la necessità di interagire con entrambi i nuclei familiari, i bambini potrebbero non andare d’accordo e avere abitudini completamente diversa tra loro. Ma dato che trovare lavoro come babysitter (e vicino a casa) non è sempre semplice, anche questa opzione potrebbe essere per molte ragazze alla ricerca di un impiego un’occasione da non perdere. Dall’altra parte se invece ti viene richiesto di accudire due fratellini, allora si deve essere consci che la gestione di due bambini sarà certamente differente di uno. Nel momento in cui si decide di iniziare la collaborazione ci sono alcune domande che conviene porre al genitore: come gestire gli orari della nanna, vanno a dormire insieme o separati? Mangiano le stesse cose? Devo seguire il più grande che, per esempio, fa i compiti o devo occuparmi prevalentemente del piccolo? E poi ancora, amano giocare insieme? Ci sono dei conflitti fra di loro a cui devo essere preparata?

I consigli per affrontare al meglio una coppia di bambini mentre si lavora come babysitter riguardano prima di tutto la sicurezza dato che avere un occhio su un solo piccolo è sicuramente più facile che stare attenta a due bambini in contemporanea, in particolar modo nel momento in cui si sceglie di uscire di casa per andare a giocare al parco. Non bisogna poi dimenticare che, se anche il fratello è più grande, è comunque un bambino e quindi non bisogna sopravvalutare le sue capacità e i suoi comportamenti. Dall’altra parte, prendersi cura di due bambini in contemporanea può portare dei vantaggi: i bambini, ad esempio, possono intrattenersi da soli nella routine quotidiana, come nel momento in cui si sistema la cucina dopo la pappa. Inoltre il fratello maggiore potrebbe diventare utile per il più piccolo come punto di riferimento da emulare nel sistemare i giochi o nella vestizione. Anche i giochi da programmare potrebbero essere più vari e stimolanti. Da un punto di vista organizzativo, seguire due bimbi per la babysitter si tratta di lavorare in un’unica sede, con quindi un unico spostamento e guadagnando qualcosa in più. A proposito di questo non si deve però pensare che accudire bambini significhi raddoppiare il proprio costo orario. Di solito, infatti, i genitori sono disposti a aumentare la paga ma senza arrivare al doppio della cifra. Nel momento in cui c’è la contrattazione del dell’accordo, dovresti fare cenno a questo discorso. La cifra oraria dipenderà magari dall’età dei bambini, visto che guardare un neonato e un bimbo della materna è sicuramente più impegnativo che due bambini che vanno alla scuola primaria