Avellino in Fiera: Enogastronomia e Artigianato del Sud Italia

Sabato 26 ottobre 2024, presso la sala blu dell’ex Carcere Borbonico di Avellino, si terrà un importante convegno dal titolo “Alimentazione e Salute”, dedicato alla salubrità della dieta mediterranea. L’evento organizzato dall’associazione “Sentieri e Sapori”, avrà inizio alle ore 11, sarà moderato dal Dott. F. Genzale e vedrà la partecipazione di esperti del settore medico e scientifico, i quali affronteranno diverse tematiche legate al rapporto tra alimentazione e salute.

Interventi previsti:

Dott. Aldo D’Andrea – Presentazione dell’evento e introduzione alle tematiche del convegno.

Dott. Cesare Gridelli (Ospedale Moscati) – Alimentazione e tumori: un approfondimento su come la dieta possa influenzare la prevenzione e la gestione di patologie oncologiche.

Dott. Fabio Lauria (ISA CNR) – Dieta Mediterranea: Tradizione e Scienza: l'integrazione tra il sapere tradizionale e le più recenti scoperte scientifiche.

Dott.ssa Marika Dello Russo (ISA CNR) – Dieta Mediterranea: dalla Teoria alla Pratica: come applicare i principi della dieta mediterranea nella vita quotidiana.

Dott.ssa Erminia Bianchino (Biogem) – Dieta Mediterranea e Nutraceutica: "Un'Antica Tradizione per un Futuro di Salute": un'analisi di come la dieta mediterranea possa contribuire a migliorare la salute attraverso il potenziale delle nutraceutiche.

La Prima Fiera Enogastronomica e dell’Artigianato del Sud Italia

L’evento non si esaurirà con il convegno del 26 ottobre. Infatti, nei giorni 29-30 novembre e 1 dicembre 2024, sempre presso l’ex Carcere Borbonico di Avellino, si terrà la Prima Fiera dei Prodotti Enogastronomici e dell’Artigianato del Sud Italia. Questo evento, intitolato “Sentieri e Sapori”, celebrerà le eccellenze enogastronomiche e artigianali del Sud, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la ricchezza culturale e culinaria di questa affascinante area geografica.

Attraverso un percorso che coniuga gusto, tradizione e innovazione, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i prodotti più autentici e rappresentativi del Sud Italia. La Fiera sarà un’occasione unica per assaporare le eccellenze della tradizione culinaria mediterranea e per incontrare artigiani e produttori locali, offrendo uno sguardo approfondito sui sapori e le lavorazioni che caratterizzano questa terra.

Non solo un’esposizione, ma un viaggio sensoriale e culturale che mira a connettere tradizione e modernità, portando alla scoperta di un patrimonio gastronomico inestimabile, rappresentando al meglio l’essenza del Sud Italia.

Avellino in Fiera sarà dunque un appuntamento imperdibile per gli appassionati di enogastronomia e per chi desidera approfondire l’importanza della dieta mediterranea e dei prodotti tipici del Sud Italia, in un’atmosfera di celebrazione delle radici culturali e del futuro della salute attraverso l’alimentazione.