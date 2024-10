“Lucy. Sogno di un’evoluzione”: Tanino Liberatore in Mostra al Museo Irpino per Celebrare i 90 Anni dell’Istituzione

Dal 5 novembre 2024 al 30 maggio 2025, il Museo Irpino presso il Palazzo della Cultura di Avellino ospiterà la mostra “Lucy. Sogno di un’evoluzione” dell’artista internazionale Tanino Liberatore. L’evento, organizzato da Visiona e curato da COMICON, si inserisce nel programma celebrativo per i 90 anni dalla fondazione del Museo, istituito nel 1934 per volere del prefetto Enrico Trotta, con la collaborazione dello storico Salvatore Pescatori.

La mostra rappresenta uno dei più importanti progetti di Liberatore, frutto di un lavoro ventennale che ha dato vita ai volumi “Il sogno di Lucy” (Le rêve de Lucy) e “Lucy. La speranza”, scritti in collaborazione con lo sceneggiatore Patrick Norbert e pubblicati da COMICON Edizioni. L’ispirazione viene dai celebri ritrovamenti paleontologici avvenuti il 24 novembre 1974 in Etiopia, con la scoperta dello scheletro di Lucy, un’Australopithecus afarensis capace di camminare quasi eretta. La mostra esplora il concetto dell’evoluzione umana e mette in risalto le moderne tecniche di colorazione dei fumetti, fondendo elementi tradizionali e digitali.

COMICON, noto festival internazionale della cultura pop che attira oltre 210.000 visitatori ogni anno tra Napoli e Bergamo, ha curato l’allestimento dell’esposizione. La mostra propone più di 40 disegni originali realizzati in grafite, schizzi e studi dell’artista che testimoniano il suo processo creativo. Accanto a questi, una sezione digitale presenta riproduzioni ingrandite di tavole tratte dal graphic novel “Lucy. La speranza”, realizzate su acetati retroilluminati, vinili e stampe digitali.

Il percorso espositivo, elegante e immersivo, conduce il visitatore in un viaggio poetico attraverso le riflessioni di Patrick Norbert, sceneggiatore dell’opera, con testi tradotti in italiano e inglese. Video illustrativi completano la mostra, spiegando l’evoluzione delle tavole dal disegno a matita alla colorazione digitale.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 5 novembre alle ore 18:00, con la partecipazione straordinaria di Tanino Liberatore, che accompagnerà i visitatori lungo il percorso espositivo. Tra gli ospiti attesi ci saranno Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino, Claudio Curcio, presidente di COMICON, Paola Damiano, curatrice della mostra, e Carlo Cigliano, amministratore delegato di COMICON.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 30 maggio 2025, dal martedì al sabato con orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. L’ingresso è libero e gratuito.