Mugnano – Santa Filomena benedetta da Papa Francesco

Ieri centinaia di devoti di Santa Filomena si sono recati in piazza San Pietro per l’udienza con Papa Francesco. Il Pontefice ha benedetto la Statua di Santa Filomena che fu donata al Santuario, nel 1806, dal Cardinale Ruffo Scilla, Arcivescovo di Napoli. Il simulacro nei festeggiamenti del 1823 trasudò “sacra manna” per tre giorni consecutivi. Lo strabiliante miracolo venne documentato dalle Autorità. Il Rettore don Giuseppe Autorino ha dichiarato: “Giornata storica per la devozione a Santa Filomena: il santo Padre Francesco ha accolto e benedetto la statua miracolosa di Santa Filomena, affermando:”Santa Filomena era la protettrice del santo curato D’Ars, e il santo curato D’Ars è il nostro protettore. Affidiamoci anche noi sacerdoti a a lei”. La benedizione del Papa è anche per tutti i devoti di Santa Filomena”.

Il prossimo grande evento per la famiglia filomeniana si terrà il 25 maggio con la visita al Santuario del Cardinale Tagle. (L. Carullo)