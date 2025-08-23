U.S. Avellino. I convocati di Biancolino per Frosinone: pesanti le assenze

In vista del match tra Frosinone ed Avellino, valido per la prima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:
Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;
Difensori: 2 Todisco, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;
Centrocampisti: 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio;
Attaccanti: 10 Russo, 11 D’Andrea, 17 Crespi,32 Lescano, 33 Panico, 57 Campanile, 94 Insigne.
REPORT
Andrea Cagnano: deve scontare un turno di squalifica.
Andrea Favilli: è alle prese con l’infortunio al tendine della gamba sinistra.
Luca Palmiero: sta proseguendo con il programma di terapie ed allenamenti specifici dopo l’infortunio al polpaccio della gamba sinistra.
Cosimo Patierno: Ha svolto l’ultimo step di terapie ed allenamenti specifici di potenziamento a Villa Stuart. Dalla prossima settimana tornerà ad allenarsi ad Avellino.
Michele Rigione: è alle prese con l’infortunio al soleo avuto in ritiro.
Gennaro Tutino: di concerto con lo staff medico si è preferito non convocarlo in via precauzionale per gestire al meglio il suo pieno ritorno in forma.