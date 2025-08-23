Il Nero di Bagnoli 2025: la festa d’autunno che scalda il cuore dell’Irpinia

L’autunno irpino quest’anno si accende di profumi, sapori e allegria con la 46ª edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero e Sagra della Castagna, meglio conosciuta come “Il Nero di Bagnoli”. Due weekend imperdibili, dal 17 al 19 e dal 24 al 26 ottobre 2025, trasformeranno il centro storico di Bagnoli Irpino in un vero e proprio teatro di festa, tra storia, tradizione e bontà di montagna, ai piedi del Lago di Laceno.

A organizzare l’evento è la Pro Loco Bagnoli-Laceno, con il patrocinio del Comune, pronta a celebrare due autentici gioielli dell’autunno irpino: il tartufo nero di Bagnoli e la castagna di Montella IGP. Nei vicoli del borgo, tra stand e profumi irresistibili, si respirerà l’atmosfera calda e accogliente di una festa che sa di casa e di comunità.

Cosa ti aspetta

Tra le vie del borgo, ogni angolo offrirà un piccolo tesoro da scoprire:

• Mostra mercato con produttori locali, tra tartufi, funghi, formaggi, salumi, castagne e tante altre specialità del Laceno.

• Stand gastronomici dove gustare caldarroste appena sfornate, dolci a base di castagna, piatti al tartufo, zuppe fumanti e ricette contadine tramandate da generazioni.

• Intrattenimento e cultura, con musica popolare, spettacoli folkloristici, mercatini artigianali, visite guidate al borgo e passeggiate tra i colori dell’autunno sulle montagne del Laceno.

Il territorio che celebra sé stesso

Bagnoli Irpino, incastonato tra i monti Picentini, è terra di tartufo nero, castagne di Montella IGP e pecorino bagnolese. Il borgo, sospeso tra storia e natura, si anima di calore umano e tradizione, valorizzando l’altopiano del Laceno, meta di escursionisti e amanti della natura. Qui, ogni angolo racconta di un’autenticità che sa di famiglia, convivialità e feste di paese.

L’autunno in Irpinia sa di tartufo e castagne, ma soprattutto di festa vera! Dal 17 al 19 e dal 24 al 26 ottobre 2025, Bagnoli Irpino ti aspetta per un’immersione totale tra sapori, tradizioni, colori e sorrisi. Un tripudio d’autunno che scalda il cuore e che non puoi perderti.