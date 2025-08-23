Montefalcione, 30enne precipita dal terzo piano: salvo per miracolo

Montefalcione (AV) – Tragedia sfiorata questo pomeriggio nel centro irpino, dove un uomo di 30 anni è precipitato dal terzo piano di un edificio.

L’episodio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. La caduta, che poteva rivelarsi fatale, è stata attutita dall’impatto con un tavolo collocato nel cortile sottostante, riducendo in modo significativo le conseguenze.

I soccorsi

Immediatamente allertati, i soccorritori hanno trasportato il giovane in codice rosso presso l’ospedale “Moscati” di Avellino. Dopo le prime cure, le sue condizioni non sembrerebbero gravi, nonostante il volo da diversi metri d’altezza.

Le indagini

Sono in corso verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Il paese resta sotto shock, ma la vicenda si è conclusa senza esiti tragici: una caduta che, per dinamica e conseguenze, può definirsi davvero un miracolo.