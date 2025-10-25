TERREMOTI. Dopo la scossa delle 21,49 di 4.0 con epicentro a Montefredane la terra torna tremare anche alle 22 e alle 22.08

La terra continua a tremare nell’Avellinese. Dopo la scossa delle 21:49 di questa sera, di magnitudo 4.0 sulla scala Richter con epicentro a Montefredane, una nuova scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata alle 21:59 nella vicina Prata Principato Ultra e un’altra sempre a Montefredane di 2.4 alle 22.08.

Secondo gli esperti, quest’ultimo evento potrebbe trattarsi di una scossa di assestamento, successiva a quella più forte che ha fatto tremare gran parte della provincia di Avellino e anche diversi comuni limitrofi.

La popolazione nell’epicentro ha avvertito distintamente entrambe le scosse: molte persone sono rimaste in strada, spaventate dal forte boato e dal tremore che, seppur durato pochi secondi, è stato percepito con intensità.

Negli ultimi due o tre giorni, la zona è interessata da una sequenza sismica continua, con epicentri localizzati tra Grottolella, Montefredane e l’area di Avellino, e magnitudo variabili tra 2 e 4 gradi Richter. Una situazione che sta generando apprensione e allarme tra gli abitanti, costretti a convivere con il timore di nuove scosse.

Le autorità locali, la Protezione Civile e l’INGV stanno monitorando costantemente l’evoluzione del fenomeno. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma il controllo sul territorio prosegue, mentre si raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni ufficiali e di adottare le norme di autoprotezione in caso di nuove scosse.