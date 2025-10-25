Nuova scossa di terremoto in Irpinia: paura tra la popolazione, magnitudo stimata 4.0. La piu forte di tutte

L’epicentro tra Grottolella e Montefredane, area già interessata da altri eventi sismici

Avellino, 25 ottobre 2025 – ore 21:49

Ancora paura in Irpinia. Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa sera in provincia di Avellino, con una magnitudo stimata di 4.0 sulla scala Richter.

Secondo le prime informazioni diffuse dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro sarebbe stato localizzato tra i comuni di Grottolella e Montefredane, la stessa zona già colpita da altri movimenti tellurici nei giorni scorsi.

La scossa, di breve durata ma chiaramente percepibile, è stata avvertita distintamente in tutto il capoluogo e in numerosi comuni limitrofi, fino alla Bassa Irpinia e all’area nolana, dove diversi cittadini hanno riferito di aver sentito tremare le abitazioni.

Nei giorni precedenti si erano già registrate due scosse di magnitudo 3.6 e 3.1, sempre nella stessa area, a conferma che il territorio è interessato da una sequenza sismica in evoluzione.

Le prime verifiche della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco non segnalano, al momento, danni a persone o edifici, ma la paura tra la popolazione resta alta. In diversi centri gli abitanti si sono riversati in strada per precauzione, mentre in alcune scuole e strutture pubbliche si stanno valutando evacuazioni temporanee e controlli di sicurezza.

L’INGV sta monitorando costantemente la situazione per definire con precisione la magnitudo definitiva, la profondità dell’ipocentro e l’eventuale evoluzione della sequenza sismica nelle prossime ore.

Le autorità locali invitano i cittadini a mantenere la calma e a seguire scrupolosamente le norme di autoprotezione in caso di scosse di terremoto, evitando la diffusione di notizie non verificate e affidandosi esclusivamente alle fonti ufficiali.