Regionali in Campania, Martusciello attacca Fico: “Nelle sue liste parenti di camorristi, una vergogna”

NAPOLI – Si accende il clima politico in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. A innescare la polemica è Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, che punta il dito contro le liste a sostegno di Roberto Fico, candidato presidente del Campo Largo.

«Con Fico – dichiara Martusciello – ci sono parenti di camorristi condannati. Una vergogna. Quale messaggio pensa di dare? Candidare chi è stretto congiunto di camorristi significa dire alla camorra che c’è posto anche per lei. Fico si vergogni».

Le parole arrivano a poche ore di distanza dalle dichiarazioni dello stesso Fico, che aveva rivendicato la “pulizia” delle proprie liste, sottolineando di aver escluso gli “impresentabili” e lasciando intendere che questi si sarebbero collocati altrove.

L’attacco di Martusciello, dunque, si inserisce in un confronto politico che si fa sempre più serrato, con il centrodestra pronto a mettere in discussione la coerenza del messaggio di legalità del fronte progressista.

In Campania, il tema della trasparenza e delle candidature resta al centro del dibattito elettorale: tra appelli alla moralità e accuse incrociate, la campagna entra in una fase ad alta tensione, segno di una contesa che si annuncia tutt’altro che soft.