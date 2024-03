Sport e Salute a Brusciano: le discipline nipponiche per l’educazione ai valori

Domenica 10 marzo dalle 9:00 alle 15:30, presso l’istituto De Ruggiero, l’associazione KANGEI GOSHIN

DO RYU del maestro Stefano Galeotafiore ha organizzato nell’ambito del progetto ministeriale Sport e Salute “Play District” il

PRIMO COLLEGIALE KANGEI GOSHIN DO RYU.

Dalle 9.00-12.30 c’è stata la PERFORMANcE ASSOCiAZIONE

PRiMO COLLEGIALE KANGEi GOSHIN DO RYU

(BENVENUTI NELLA ViA Di DiFESA PERSONALE). Poi dalle 12.30-13.30 una piccola PAUSA PRANZO per poi riprendere dalle 13.30-15.30 con le RELAZiONi Di vari PROFESSiONiSTi dello SPORT sui VALORI TRASMESSI DALLE DiSCIPLINE SPORTIVE e ARTI MARZIALI NIPPONICHE e l’IMPORTANZA DEL METODO “GAMiFiCATiON”.

All’evento ha preso parte anche il sindaco dì Brusciano avv. Giacomo Romano che con il suo Inter ha voluto porre l’accento sul ruolo fondamentale dello sport e della disciplina all’interno del contesto di crescita e dell’educazione dei giovani.

Hanno partecipato inoltre:

JU JITSU

MAESTRO ANTONiO PiTOCCHiELLi

ANTONiO CARLEO

ESPOSITO LUIGi

GALEOTAFIORE VINCENZO (BOKKEN)

GELSOMINO GiUSEPPE

JUDO

MAESTRO ANDREA PASTORE

FELICE SCIOSCIA

KARATE

MAESTRO NiCOLINO ZULLO

RAFFAELLA ZULLO

MAESTRO ROCCO CONTINO

ANTONIO RUSSO

ALBERTO BOCCIA