Sperone, la Pro Loco protagonista a “Citofonare Rai 2”. Video

Una vetrina prestigiosa per Sperone e il suo territorio: oggi, domenica 18 maggio, la Pro Loco di Sperone è stata protagonista in qualità di ospite della trasmissione in diretta nazionale all’interno del programma televisivo “Citofonare Rai 2”, condotto da Simona Ventura, Paola Perego e Gene Gnocchi.

Un’occasione significativa per far conoscere al grande pubblico il patrimonio culturale, enogastronomico e religioso del paese avellinese. Durante il collegamento, sono state presentate le eccellenze locali, tra cui il prodotto simbolo del territorio: la nocciola, fiore all’occhiello dell’agricoltura speronese, nota per la sua qualità e versatilità e alla faiola.

Richiamo speciale alla processione di Santa Elia, che si svolge ogni anno il 20 luglio. Una celebrazione sentita da tutta la comunità, che rappresenta un momento di profonda identità collettiva e devozione popolare.

La presenza della Pro Loco nel programma di Rai 2 rappresenta un momento di visibilità importante per Sperone, che guarda al futuro con l’obiettivo di valorizzare le sue radici, promuovendo turismo, tradizioni e sviluppo locale attraverso la promozione mediatica e culturale.

Una testimonianza concreta dell’impegno di cittadini e associazioni per far emergere l’unicità di un piccolo centro che ha tanto da offrire.