Sperone, allarme sicurezza su Corso Umberto I: auto e moto sfrecciano nella notte a oltre 150 km/h

Sperone. Questione “transito alta velocità corso Umberto I nelle ore notturne”. Dopo varie segnalazioni che ho ricevuto dai cittadini residenti e dopo aver constatato di persona il problema, insieme al consigliere comunale di Uniti per Sperone Giuseppe Vecchione abbiamo deciso di intervenire facendo sentire la nostra voce.

Nelle ore notturne vi è un transito ad alta velocità per tutto il corso Umberto I, auto e moto sfrecciano anche oltre i 150 km/ h . Qualche giorno fa un altro incidente gravissimo nei pressi di Piazza Luigi Lauro . Quindi abbiamo due problemi, uno per gli incidenti, un altro riguarda il disturbo acustico che causano questo mezzi . Scriveremo al comando dei vigili, ai carabinieri di Avella ed al Prefetto . Non è nostra intenzione installare autovelox ma chiederemo più controlli e quantomeno un segnalatore di velocità.