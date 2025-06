Mugnano del Cardinale, lavori in corso al Cimitero Comunale: “Un intervento per rispetto, memoria e dignità”(foto)

Prosegue a Mugnano del Cardinale l’intervento di riqualificazione del Cimitero Comunale, un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione guidata dal dott. Alessandro Napolitano per restituire decoro e piena accessibilità a uno dei luoghi più significativi e simbolici per l’intera comunità.

Il progetto, già in fase avanzata, mira a eliminare le barriere architettoniche presenti nella struttura, dove la vecchia pavimentazione in cemento, realizzata con soluzioni provvisorie e caratterizzata da dislivelli e gradini, rendeva difficoltoso il passaggio soprattutto alle persone con mobilità ridotta.

Tra gli interventi in corso figurano l’installazione di una nuova pavimentazione in gres porcellanato antiscivolo nei vialetti e nelle aree comuni, il rifacimento dei porticati e la realizzazione di scale in marmo di Trani chiaro, con finiture levigate e superfici antiscivolo. Opere pensate non solo per la funzionalità, ma anche per garantire un ambiente più armonico e rispettoso della sacralità del luogo.

“Non è solo un lavoro tecnico, ma anche un atto d’amore verso chi ci ha lasciato”, spiegano dall’Amministrazione comunale. “Il Cimitero è la casa del riposo eterno, dove ognuno di noi custodisce legami profondi, ricordi, volti. Per questo stiamo lavorando per trasformarlo in un luogo più curato, accogliente e dignitoso”.

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di attenzione al patrimonio pubblico e ai luoghi della memoria, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio che non sia solo funzionale, ma anche espressione di civiltà, rispetto e identità collettiva.

A suggellare il senso profondo dell’opera, le parole del poeta Ugo Foscolo, richiamate simbolicamente dall’Amministrazione per ricordare tutti gli affetti custoditi nel cimitero:

“All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne confortate di pianto è forse il sonno della morte men duro?”.