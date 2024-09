Sirignano, seimila euro dalla Provincia per la biblioteca comunale.

La Provincia dice sì alla richiesta avanzata dal Comune per il supporto economico alla realizzazione di arredamenti per la biblioteca comunale. L’importo stanziato dalla Provincia è di circa 6mila euro e consentirà di completare l’arredamento della stessa, garantendone ovviamente la funzionalità “Ringraziamo la Provincia per il sostegno economico, – afferma il sindaco Antonio Colucci– che ci consentirà di dare ai nostri ragazzi una biblioteca funzionale. Grazie al presidente Buonopane e al consigliere Graziano, sempre attenti e sensibili al nostro territorio.