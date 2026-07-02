Sicignano degli Alburni, successo per la giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani

Grande partecipazione a Sicignano degli Alburni per la giornata dedicata alla microchippatura dei cani, un’iniziativa promossa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’identificazione degli animali d’affezione e della tutela del loro benessere.

L’evento ha visto la presenza del sindaco, che ha voluto essere accanto ai cittadini e agli organizzatori, esprimendo soddisfazione per l’ottima risposta della comunità.

Fondamentale il contributo della Guardia Agroforestale Italiana, presente con gli Agenti Zoofili coordinati da Carmine Gentile, impegnati nelle operazioni di microchippatura e nell’attività di informazione rivolta ai proprietari degli animali.

Sono stati numerosi i cittadini che hanno portato i propri amici a quattro zampe per dotarli del microchip, uno strumento indispensabile per favorire il ritrovamento dei cani in caso di smarrimento, contrastare il fenomeno dell’abbandono e garantire una corretta registrazione all’Anagrafe Canina.

Al termine della giornata è stata espressa grande soddisfazione sia da parte dell’Amministrazione comunale sia della Guardia Agroforestale Italiana per la significativa partecipazione registrata, segno di una crescente sensibilità verso il rispetto degli animali e la promozione della cultura della legalità e del possesso responsabile.