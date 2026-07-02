Da Nola a Gallipoli senza pensieri: al via la nuova autolinea estiva di Autoservizi Acierno

Raggiungere il Salento quest’estate, sarà ancora più semplice. Da sabato 11 luglio prende il via la nuova autolinea estiva Nola–Gallipoli di Autoservizi Acierno, un servizio pensato per chi desidera raggiungere le splendide spiagge pugliesi senza lo stress della guida.

Lasciare l’auto a casa, significa dire addio a traffico, code e alla ricerca del parcheggio. Basta salire a bordo, accomodarsi e rilassarsi durante il viaggio: al resto pensa Autoservizi Acierno.

Il collegamento sarà operativo ogni sabato e domenica, con partenza da Nola alle ore 5:10 e rientro da Gallipoli alle ore 13:30. Il servizio sarà garantito anche nel giorno di Ferragosto, offrendo così un’opportunità in più a chi sceglierà il Salento come meta estiva.

L’autolinea effettuerà fermate a:

• Nola

• Baiano

• Torrette di Mercogliano

• Grottaminarda

• Candela

Destinazioni: Lecce e Gallipoli.

Per maggiori informazioni, tariffe e prenotazioni è possibile contattare Autoservizi Acierno al numero 081 8243046, scrivere all’indirizzo [email protected] oppure visitare il sito www.acierno.com e i canali social ufficiali.

Il biglietto è possibile acquistarlo esclusivamente online oppure presso l’ufficio Autoservizi Acierno di Baiano.

Con questa nuova autolinea estiva, Autoservizi Acierno amplia la propria offerta di collegamenti turistici, offrendo un servizio pratico, sicuro e confortevole per raggiungere Lecce e Gallipoli, due delle mete più affascinanti del Salento, lasciando a casa ogni pensiero legato al viaggio.