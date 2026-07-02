Nasce “Quadrelle2026”: una nuova associazione per custodire le tradizioni del paese

A Quadrelle prende forma una nuova realtà associativa destinata a diventare un punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso della comunità. È in fase di costituzione, infatti, “Quadrelle2026”, un’associazione socio-culturale promossa da un gruppo di cittadini profondamente legati al proprio paese e accomunati dalla volontà di preservare quelle tradizioni che, da generazioni, rappresentano l’identità della comunità quadrellese.

L’associazione si occuperà dell’organizzazione e della valorizzazione della Festa del Maio, della Festa Patronale e della secolare tradizione dei Battenti, con l’obiettivo di custodire e tramandare un patrimonio di inestimabile valore storico, culturale e religioso.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la salvaguardia delle tradizioni richiede impegno, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. “Quadrelle2026” si propone di essere un punto di riferimento per quanti desiderano contribuire, con passione e dedizione, alla conservazione delle manifestazioni che da sempre caratterizzano la vita del paese.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i nominativi dei componenti effettivi dell’associazione, che si prepara ad avviare ufficialmente il proprio percorso con l’obiettivo di rafforzare il legame della comunità con le proprie radici e di assicurare continuità a tradizioni che costituiscono un patrimonio condiviso da tutti i quadrellesi.