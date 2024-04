Si riapre la stagione del Comicon a Napoli!

Una vera e propria corsa ai biglietti per il Comicon, il Salone internazionale della cultura Pop, che da anni ormai si svolgedurante il mese di aprile alla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta. Quest’anno la magia avrà inizio il 25 aprile e terminerà il 28 aprile.

Il Comicon debutta a Napoli nel 1998 per poi estendere la propria portata in tutta Europa. Il sogno di un piccolo gruppo di amici è diventato con il tempo un desiderio di migliaia di persone di riunirsi anche solo per poco, consapevoli delle passioni che hannoin comune. Un safe place, un luogo di evasione dalla routine cheinevitabilmente ti fa immergere nei magici ed esotici mondi deifumetti.

Ma associare il Comicon ai soli fumetti è riduttivo. Ogni anno gliorganizzatori creano un palinsesto con nomi internazionali e non, spettacoli teatrali, anteprime cinematografiche, incontri con autorie tanto altro.

Quest’anno sarà possibile incontrare Claudio Castellini (primo italiano a lavorare per la Marvel!), Stanislav Janevski (il nostro Viktor Krum in Harry Potter), Fraffrog, Lorenzo Zurzolo, Labadessa, Paolo Nespoli (sì, proprio l’austronauta). Questo solo per citare alcuni nomi. Un depliant con ogni tipo di personaggio, adatto ad ogni target di età anche se il Comicon un’età non ne ha. Non mancheranno concerti e challenge tra cosplay e certamente la tipica allegria che ogni anno investe la Mostra d’Oltremare.