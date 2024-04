Esplode moka, perde la vita un insegnante in pensione

Una tranquilla giornata trascorsa nella propria abitazione si è trasformata in una tragedia per Lucia Taormina, una ex insegnante di 66 anni residente a Borgetto. Un banale gesto quotidiano, come preparare un caffè, ha portato a conseguenze drammatiche che hanno lasciato attoniti familiari e amici.

Giovedì scorso, mentre si trovava da sola in casa, Lucia stava preparando il caffè utilizzando la moka, ma qualcosa è andato storto. In un tragico incidente, la moka è esplosa, provocando lesioni e ustioni in diversi punti del corpo della donna.

Portata d’urgenza in ospedale, Lucia è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove i medici hanno tentato di salvarla con tutti i mezzi a disposizione. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, giovedì sera Lucia Taormina ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente domestico.

La notizia della sua tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Borgetto e oltre. Una donna amata e rispettata, Lucia era conosciuta per la sua gentilezza e il suo impegno nel mondo dell’istruzione. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata.

Il funerale di Lucia Taormina è previsto per le 15 di oggi, sabato 6 aprile, nella Chiesa madre di Partinico. Sarà un momento di commiato e di ricordo per una persona speciale che ha lasciato un segno indelebile nella vita di chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.