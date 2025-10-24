Scossa di terremoto avvertita in Irpinia alle 14:40

Paura tra la popolazione, ma al momento non si segnalano danni né feriti.

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita oggi, venerdì 24 ottobre 2025, intorno alle ore 14:40, in diverse zone dell’Irpinia e della bassa Irpinia. Il movimento tellurico è stato percepito distintamente da numerosi cittadini, soprattutto nei comuni del Mandamento baianese, del Vallo di Lauro e dell’area compresa tra Avella, Mugnano del Cardinale, Baiano e Sperone.

Molte persone hanno segnalato sui social di aver sentito un tremore di pochi secondi, accompagnato da un leggero boato. In diversi casi, gli abitanti sono scesi in strada per precauzione, ma non risultano danni né feriti.

Le autorità locali e i volontari della Protezione Civile sono in contatto con i tecnici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per ottenere la conferma dei dati relativi all’evento, in particolare la magnitudo e l’epicentro, che verranno resi noti nelle prossime ore.

Secondo le prime ipotesi, la scossa potrebbe essersi originata in un’area compresa tra l’Alta Irpinia e la Valle del Sabato, ma si attendono riscontri ufficiali.

Nonostante il comprensibile spavento, la situazione è rimasta sotto controllo. Gli amministratori locali hanno invitato la cittadinanza alla calma, ricordando che in casi di sisma è sempre consigliabile seguire le norme di autoprotezione e verificare gli aggiornamenti solo tramite canali ufficiali.