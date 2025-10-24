Il Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile fa il suo ingresso in campania>artecard

A partire da ottobre, i titolari del pass culturale promosso da Regione Campania e Scabec potranno visitare gratuitamente uno dei siti paleocristiani più importanti d’Italia

Il circuito campania>artecard si arricchisce di un nuovo e prestigioso ingresso: il Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile. A partire dal mese di novembre, infatti, i possessori del pass culturale promosso da Regione Campania e Scabec – Società Campana Beni Culturali potranno accedere al sito gratuitamente con i pass Artecard 3 giorni nella versione ordinaria (over 25) e con la Campania 7 giorni, mentre ai possessori di una Campania 365 lite e Campania 365 gold verrà riconosciuto uno sconto del 50% sul prezzo intero del biglietto esibendo il proprio pass in biglietteria.

Si tratta di importante arricchimento culturale per il sistema Artecard: il Complesso delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile rappresenta, infatti, uno dei luoghi più importanti del cristianesimo antico e della storia religiosa della Campania e, più in generale, d’Italia.

Il sito sorge nei pressi dell’antica città di Nola e custodisce le testimonianze di un culto ininterrotto, sviluppatosi attorno alla venerata tomba di San Felice, sacerdote e martire cristiano del III secolo d.C.

Intorno al suo sepolcro nacque, tra IV e V secolo, un celebre santuario che attirò pellegrini da tutto l’Occidente, come ricordano le fonti di Sant’Agostino e San Paolino di Nola, quest’ultimo tra i principali artefici della costruzione e dell’ampliamento del complesso.

Nel corso dei secoli, accanto all’originaria aula ad corpus e alla basilica nova, sorsero altri edifici di culto, tra cui la basilica di San Stefano, la chiesa dei Santi Martiri e la basilica di San Tommaso, dando vita a un articolato insieme monumentale di eccezionale valore storico e artistico.

Oggi il complesso è uno straordinario luogo della memoria e della spiritualità, testimonianza dell’evoluzione dell’architettura paleocristiana e altomedievale e tappa imprescindibile per chi desidera scoprire le radici del culto cristiano in Campania.

Con questo nuovo ingresso, campania>artecard consolida ulteriormente la sua missione di valorizzare e rendere accessibile il vasto patrimonio culturale regionale, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza unica di scoperta tra arte, storia e fede.

Campania>artecard è il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec – Società Campana Beni Culturali che da oltre 15 anni offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.