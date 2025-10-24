Terremoto in Irpinia: scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella

Il sisma è stato avvertito alle 14:40 in gran parte della provincia di Avellino. Nessun danno segnalato.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata oggi, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 14:40 italiane, con epicentro a Grottolella, in provincia di Avellino.

Il sisma, di breve durata ma chiaramente percepibile, è stato avvertito in molte aree dell’Irpinia centrale e della Bassa Irpinia, provocando momenti di apprensione tra la popolazione.

Secondo i dati preliminari diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri.

La scossa è stata percepita in diversi comuni della provincia, tra cui Avellino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Atripalda e Serino, ma anche nella Bassa Irpinia — Baiano, Mugnano del Cardinale, Avella, Sperone e Quadrelle — dove molti cittadini hanno riferito di aver sentito vibrazioni e leggere oscillazioni di lampadari e suppellettili.

Segnalazioni sono giunte anche dal Sannio e dal Salernitano, dove il movimento tellurico è stato avvertito in forma lieve.

Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma per precauzione le squadre di Protezione Civile e i Carabinieri hanno effettuato sopralluoghi nei centri abitati prossimi all’epicentro per verificare la situazione.

L’evento rientra in un leggero sciame sismico che negli ultimi mesi ha interessato parte dell’entroterra campano, in particolare l’area tra Irpinia e Sannio, storicamente considerata ad alta sismicità.

La popolazione, pur spaventata, è tornata rapidamente alla normalità.

L’INGV continuerà a monitorare la zona per rilevare eventuali ulteriori movimenti tellurici nelle prossime ore.