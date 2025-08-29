SANT’Oggi. Sabato 30 agosto la chiesa celebra santi Felice e Adautto e beato Alfredo Ildefonso Schuster

di Riccardo Pecchia

Oggi 30 agosto la chiesa celebra santi Felice e Adautto, sono una coppia di martiri cristiani, uccisi forse durante le persecuzioni di Diocleziano agli inizi del IV secolo. Dopo il loro martirio vennero sepolti in una cripta del cimitero di Commodilla, sulla via delle Sette Chiese, poco lontano dalla basilica di San Paolo fuori le mura. La cripta venne trasformata da papa Siricio in basilica, successivamente ampliata e decorata di affreschi dai papi Giovanni I e Leone III. Divenne così meta di pellegrini e di devoti fino al medioevo inoltrato, quando catacombe e santuari sotterranei caddero in oblio o furono devastati; secondo una passio tarda (VII secolo) e leggendaria, invece, dice che Felice era un prete romano, condannato a morte durante la

persecuzione di Diocleziano, per essersi rifiutato di sacrificare agli idoli e, mentre veniva condotto al luogo del supplizio, sulla via che porta a Ostia, dalla folla dei curiosi e dei compagni di fede si s accò uno sconosciuto, che andò incontro al condannato, giunto a un passo dai soldati incaricati dell’esecuzione, proclamò a voce ferma di essere cristiano e di voler condividere la stessa sorte del presbitero Felice. Venne esaudito senza troppi indugi. Dopo aver staccato la testa di Felice, con la stessa spada decapitarono l’audace, che aveva osato sfidare le leggi dell’imperatore. Poiché dell’altro martire si ignorava il nome, venne chiamato semplicemente adauctus, cioè “aggiunto”. L’episodio restò vivo nella memoria della Chiesa romana, che associò i due martiri in un’unica commemorazione, al punto che alcune fonti li definiscono fratelli. La notizia più antica, risale almeno al IV secolo, sui due martiri ci è fornita da un carme di papa Damaso I, in cui viene elogiato il presbitero Vero per averne decorato il sepolcro.