Fiocco rosa a Forino: benvenuta Grazia!

Un grande giorno di gioia per Emanuela De Rita e Giuseppe Leone di Forino, che oggi festeggiano la nascita della loro piccola principessa: Grazia.

Un momento indimenticabile che riempie di emozione i cuori di mamma e papà, e che diventa motivo di felicità per tutta la famiglia e gli amici.

A darne l’annuncio con tanto affetto anche Gerardo Brasiliano, che rivolge agli orgogliosi genitori i suoi auguri più sinceri:

“E nata una piccola principessa di nome Grazia. Auguri di cuore ad Emanuela e Giuseppe per questo dono meraviglioso”.

La comunità di Forino si stringe intorno ai neogenitori per accogliere la piccola Grazia, simbolo di speranza e amore.

Auguri vivissimi a Emanuela, Giuseppe e alla loro splendida bambina!