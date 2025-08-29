ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 30 Agosto 2025

Sabato, 30 Agosto 2025
S. FAUSTINA, S. TECLA
Settimana n. 35
Giorni dall’inizio dell’anno: 242/123

A Roma il sole sorge alle 05:35 e tramonta alle 18:46 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 05:43 e tramonta alle 19:04 (ora solare)
Luna: 12.55 (lev.) 21.51 (tram.)

Proverbio del giorno:
Mostrano gli alberi nell’agosto quel che daranno poi di frutto.

Aforisma del giorno:
In un tempo in cui è così comune l’agire malvagiamente, il non agire solo inutilmente è quasi lodevole. (M. de Montaigne)