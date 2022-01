SPERONE. Salvatore Alaia: al dramma Covid si aggiunge il dramma del lavoro precario

Sono vicende, quelle dei lavoratori precari, che si vanno ad aggiungere ad un contesto storico caratterizzato da una pandemia che sta mettendo in ginocchio un intero sistema mondiale che cerca di tamponare, attraverso diverse strategie, le possibili ripercussioni negative dal punto di vista economico e della salute. E’ chiaro – dichiara il Dott. Alaia – che viviamo un momento difficile che compromette la nostra esistenza e il nostro equilibrio psicologico messo a dura prova da oltre due anni di pandemia che ha stravolto le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, ma soprattutto mettendo in seria difficoltà, quei lavoratori precari spesso abbandonati al loro destino, dimenticando che ci sono tanti padri di famiglia che devono essere salvaguardati e tutelati in materia di lavoro così come previsto dalla nostra Costituzione. Ed è proprio per questo che, il refentente del movimento baianese “In Azione”, Salvatore Alaia, non vuol far mancare la propria solidarietà agli Operai Idraulici Forestali con contratto a tempo determinato ( O.T.D), troppo spesso abbindolati da tante promesse che ancora oggi non trovano alcun riscontro concreto in termini di stabilizzazione; pertanto pur comprendente le difficoltà legate alla pandemia si invita, ancora una volta, gli organi preposti (Regione Campania e Comunità montane) a mettere in atto tutti quei provvedimenti necessari per dare una speranza di vita e dignità a questi lavoratori che tanto hanno fatto per i nostri territori e per le nostre realtà.

