“Ritmi di Casa”: Baiano si accende di musica e convivialità dal 4 al 7 settembre

BAIANO (AV) — Quattro giorni di musica, divertimento e comunità. Dal 4 al 7 settembre 2025, la Villa Comunale di Baiano diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto grazie alla rassegna “Ritmi di Casa – Appartenenza che vibra”.

L’iniziativa porterà sul palco concerti dal vivo, dj set e aree food, trasformando il cuore del paese in un punto d’incontro per giovani, famiglie e appassionati di musica. Un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e sentirsi più uniti, “a ritmo di casa”, come recita lo slogan della manifestazione.

L’evento, atteso con entusiasmo dalla comunità locale, si propone non solo come momento di intrattenimento, ma anche come esperienza di appartenenza e valorizzazione del territorio.

Musica, sapori e aggregazione saranno gli ingredienti principali di queste serate di fine estate, pensate per far vibrare la Villa Comunale tra sonorità moderne e tradizione conviviale.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi: “Non mancate, sarà una festa per tutti!”