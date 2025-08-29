Avellino, UNARMA saluta e ringrazia il Colonnello Domenico Albanese

AVELLINO — L’Associazione Sindacale Carabinieri (UNARMA), storica sigla rappresentativa dell’Arma, ha espresso profonda gratitudine al Colonnello Domenico Albanese, che lascia il comando provinciale dei Carabinieri di Avellino dopo due anni di servizio, per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso il Comando Generale a Roma.

Con circa 300 iscritti nella sola provincia irpina, UNARMA ha voluto sottolineare, attraverso i rappresentanti nazionali, regionali e provinciali, le qualità professionali e umane dimostrate dal Colonnello Albanese durante la sua permanenza ad Avellino.

“Abbiamo apprezzato la sua professionalità, la dedizione e l’umanità con cui ha assolto il proprio incarico , si legge in una nota sempre disponibile al dialogo, instancabile nell’ascolto e capace di creare un clima di serenità nei reparti”.

Particolare commozione nelle parole di Massimiliano Lo Priore, Segretario Generale Provinciale di Avellino e Consigliere Regionale:

“Il Colonnello Albanese lascia in tutti noi un grande vuoto. Perdiamo un punto di riferimento sicuro, un grande Comandante ma anche un uomo che non ha mai voltato le spalle a nessuno, pronto a contagiarci con il suo sorriso e la sua gentilezza. Ha saputo riconoscere il valore istituzionale delle associazioni sindacali militari, dandone sempre il giusto rilievo. Dopo ogni incontro con lui mi sono sentito arricchito di insegnamenti che porterò sempre con me.”

Il trasferimento a Roma viene letto come un riconoscimento meritato per un ufficiale stimato e rispettato, capace di unire fermezza nei valori militari a sensibilità umana e apertura al dialogo.

Con la sua partenza, Avellino perde una guida apprezzata e vicina al territorio, ma resta l’eredità di un Comandante che, come ricordano i suoi uomini, “ha saputo incidere con il suo esempio nelle caserme e nella comunità, lasciando insegnamenti che non si cancelleranno”.