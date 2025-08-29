Baiano ricorda Franchino: Memorial Francesco Napolitano

In campo A.C. Baiano e Nocerina Juniores Nazionale allo stadio “Bellofatto”

BAIANO — Sabato 30 agosto 2025, alle ore 16:00, lo stadio “F. Bellofatto” si trasformerà in un palcoscenico di memoria e passione sportiva. Va in scena il Memorial Francesco Napolitano, l’evento che unisce la comunità di Baiano nel ricordo di “Franchino”, ragazzo che con il suo sorriso e la sua passione per il calcio ha lasciato un segno indelebile.

Sul rettangolo verde si sfideranno in un allenamento congiunto l’A.C. Baiano e la Nocerina Juniores Nazionale: non una partita qualunque, ma un momento per celebrare la vita, lo sport e l’amicizia.

Lo slogan che accompagna la manifestazione è semplice e potente: “Franchino vive nei nostri cuori”. Un messaggio che supera il campo, unisce i tifosi e restituisce forza alla comunità che non ha mai smesso di ricordarlo.

Il Memorial non è solo un appuntamento sportivo, ma un atto d’amore verso chi non c’è più. A Baiano, sabato pomeriggio, il calcio tornerà ad essere ciò che dovrebbe essere sempre: cuore, memoria e condivisione.