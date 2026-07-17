MUGNANO DEL CARDINALE – Grande successo per “Disco Baby”

Ieri in piazzetta “Padre Pio” si è tenuta una serata di musica, gonfiabili e allegria con DJ Raffi, DJ Rocco e DJ Carmine.

La “Disco Baby”, la grande festa dedicata a tutti i piccoli organizzata dal Comitato Festa Madonna del Carmine ha riscosso un enorme successo.

Protagonisti della serata i giovanissimi DJ Raffi, DJ Rocco e DJ Carmine che hanno animato i bambini con musica, balli e canti. A rendere la festa ancora più speciale i gonfiabili allestiti per l’occasione, dove i bambini hanno potuto giocare e divertirsi in sicurezza, e un piccolo rinfresco offerto dal Comitato a tutti i partecipanti.

Tantissime le famiglie presenti che hanno applaudito e ballato insieme ai più piccoli, in un clima di festa e condivisione che ha coinvolto tutta la comunità.

“Siamo felici del risultato – fanno sapere dal Comitato Festa Madonna del Carmine – L’obiettivo era regalare un momento di gioia ai bambini di Mugnano e ci siamo riusciti. Grazie a tutti i volontari e a chi ha partecipato”.

Un evento che si inserisce nel programma dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e che ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante dedicare spazi e momenti ai più piccoli. (L. Carullo)