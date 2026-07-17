Il Club Napoli Monteforte incontra Nando De Napoli: appuntamento sabato 18 luglio al Centro Commerciale Montedoro

Il Club Napoli Monteforte Irpino è lieto di annunciare un appuntamento speciale dedicato a tutti i tifosi azzurri e agli appassionati di calcio: sabato 18 luglio, alle ore 18.00, presso il Centro Commerciale Montedoro, sarà ospite Nando De Napoli, storico centrocampista del Napoli e dell’Avellino e protagonista di una delle pagine più gloriose della storia del calcio italiano.

L’incontro rappresenterà un’occasione unica per rivivere i grandi successi del Napoli attraverso i racconti di uno dei suoi protagonisti più amati. De Napoli condividerà aneddoti, emozioni e ricordi legati agli anni vissuti in maglia azzurra, in un momento di confronto aperto con tifosi e sostenitori.

A dialogare con l’ex calciatore sarà Salvatore Biazzo, giornalista Rai e firma autorevole del giornalismo sportivo, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra passato, presente e futuro del Napoli.

All’evento sarà presente anche Luigi Pavarese, dirigente sportivo di grande esperienza, che offrirà il proprio contributo con riflessioni e approfondimenti sul mondo del calcio e sull’evoluzione del panorama sportivo italiano.

L’iniziativa conferma l’impegno del Club Napoli Monteforte Irpino nel promuovere momenti di aggregazione e condivisione per la comunità azzurra, creando occasioni di incontro con figure che hanno scritto la storia del Napoli e che continuano a rappresentarne i valori.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.