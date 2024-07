Regione Campania: Al Via il Corso per Addetti alla Lavorazione e Confezionamento di Salumi e Insaccati

La Regione Campania lancia un’opportunità formativa imperdibile per tutti coloro che desiderano specializzarsi nel settore agroalimentare. È stato infatti istituito un corso per “Addetto alla lavorazione e confezionamento dei salumi e insaccati”, pensato per fornire competenze teoriche e pratiche a chi aspira a intraprendere una carriera in questo campo.

Un Percorso Completo e Bilanciato

Il corso prevede un totale di 250 ore di formazione, suddivise equamente tra teoria e pratica. I partecipanti avranno modo di apprendere le nozioni fondamentali attraverso 125 ore di lezioni in aula o in modalità didattica a distanza (DAD). Questo segmento del corso sarà incentrato su tematiche cruciali quali:

Tecniche di Lavorazione : Imparare le metodologie tradizionali e moderne di lavorazione dei salumi e degli insaccati.

: Imparare le metodologie tradizionali e moderne di lavorazione dei salumi e degli insaccati. Normative di Sicurezza Alimentare : Conoscere le regolamentazioni vigenti per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti.

: Conoscere le regolamentazioni vigenti per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti. Conservazione e Stagionatura : Approfondire i processi di conservazione e stagionatura per mantenere intatte le proprietà organolettiche dei salumi.

: Approfondire i processi di conservazione e stagionatura per mantenere intatte le proprietà organolettiche dei salumi. Tecniche di Confezionamento: Studiare le varie tecniche di confezionamento per preservare la freschezza e prolungare la shelf life dei prodotti.

Esperienza Pratica in Azienda

Parallelamente alla formazione teorica, il corso offre 125 ore di esperienza pratica presso un’azienda del settore. Questa parte del percorso è fondamentale per consentire agli studenti di mettere in pratica quanto appreso in aula, sotto la guida di esperti del settore. Durante le ore di tirocinio, i partecipanti avranno l’opportunità di:

Affinare le Tecniche di Produzione : Applicare le tecniche di lavorazione direttamente sul campo, seguendo ogni fase del processo produttivo.

: Applicare le tecniche di lavorazione direttamente sul campo, seguendo ogni fase del processo produttivo. Utilizzare Attrezzature Professionali : Familiarizzare con gli strumenti e le attrezzature utilizzate nelle aziende del settore.

: Familiarizzare con gli strumenti e le attrezzature utilizzate nelle aziende del settore. Gestione della Produzione : Comprendere come gestire l’intero ciclo produttivo, dall’arrivo delle materie prime fino al prodotto finito.

: Comprendere come gestire l’intero ciclo produttivo, dall’arrivo delle materie prime fino al prodotto finito. Lavorare in Team: Sviluppare capacità di lavoro in team, collaborando con professionisti esperti.

Un’Opportunità di Crescita Professionale

Questo corso rappresenta una preziosa opportunità per tutti coloro che desiderano entrare o specializzarsi nel settore agroalimentare, particolarmente nella lavorazione dei salumi e degli insaccati. La formazione offerta mira a creare figure professionali altamente qualificate, pronte a rispondere alle esigenze del mercato e a garantire prodotti di alta qualità.

La Regione Campania continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere la formazione professionale e nello sviluppo delle competenze dei suoi cittadini, offrendo percorsi formativi che favoriscono l’inserimento lavorativo e la crescita economica del territorio.

Iscrizioni e Informazioni

Le iscrizioni al corso sono aperte e i posti disponibili sono limitati. Per maggiori informazioni e per procedere all’iscrizione, è possibile contattare il numero 377.3356794