Quadrelle Il Comitato Maio è lieto di annunciare ufficialmente la festa patronale

Comunicato Stampa

Il Comitato Maio Quadrelle è lieto di annunciare ufficialmente che la festa patronale di San Giovanni Battista verrà festeggiata nel mese di giugno. La notizia è stata comunicata questa mattina da don Franco, subito dopo la santa messa, rivolgendosi all’intera comunità.

Il Comitato, guidato dal presidente Antonio Spizuoco, si appresta a organizzare un evento straordinario che sarà gestito in collaborazione con la Parrocchia Santissima Annunziata, partner che ha contribuito al successo della magnifica festa dell’anno scorso.

Il presidente Spizuoco insieme al suo dedicato comitato è già al lavoro per garantire che la festa di San Giovanni Battista sia indimenticabile. In questo contesto, sono stati firmati contratti con prestigiosi gruppi internazionali che si esibiranno durante i festeggiamenti.

A breve, il Comitato Maio Quadrelle ufficializzerà il programma completo della festa, che si svolgerà nei giorni dal 21 al 24 di giugno. Saranno annunciati anche gli artisti di fama internazionale che intratterranno il pubblico presente durante l’evento.

Il Comitato invita la comunità a partecipare numerosa a questa celebrazione, che promette di essere un’esperienza straordinaria per tutti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul programma, si prega di rimanere in contatto attraverso i canali ufficiali del Comitato Maio Quadrelle.

Cordiali saluti,

Il presidente Presidente, Comitato Maio Quadrelle